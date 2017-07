Die britische Kult-Punkband Peter And The Test Tube Babies kündigt mit „The Shallot“ ihr neues Album für September an.

Peter And The Test Tube Babies mit neuem Material

Kult-Punkband kündigt „That Shallot“ an

19. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Maria Graul

Die „Coolest Uncool Band in the World“, wie sich Peter And The Test Tube Babies selbst auf Facebook bezeichnen, hat für den 15. September ihr neues Album „That Shallot“ angekündigt. Dafür haben die Briten einen Labelvertrag mit Arising Empire geschlossen. Das Label scheint aktuell sehr aktiv zu sein und hat erst vorgestern verkündet, die deutsche Metal Band Any Given Day unter Vertrag genommen zu haben.

Die Band gründete sich bereits 1978 in Peacehaven. Mit „The Shallot“ präsentieren Namensträger Peter Bywaters und seine Weggefährten ihr erstes Album seit über zehn Jahren. Dafür sind sie bei dem Label Arising Empire untergekommen. Tobbe Falarz von dem Label kommentiert: "Ich bin überglücklich, dass Peter And The Test Tube Babies mit uns zusammenarbeiten... Die Band ist eine der einflussreichsten Punk Bands aller Zeiten!"



2013 war die Band auf dem Fährmannsfest in Hannover als Co-Headliner zu Gast. Dort präsentierte sie sich als sehr „pflegeleicht“, reiste ohne Techniker, Crew oder Tourmanager an. Nach der Show sorgte Frontmann Peter Bywaters für Aufsehen, weil er ein Erfrischungsbad in der Ihme nahm (Rockszene.de berichtete).



Das Fährmannsfest sei seit langem das schönste Festival gewesen, woran man sich erinnern kann, aufgetreten zu sein, so Peter Bywaters damals. Das Fährmannsfest findet in diesem Jahr vom 4. bis 6. August wie immer ganz traditionell am Weddigenufer statt.