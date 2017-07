Grusel mit Augenzwinkern: Alice Cooper gewährt erste Einblicke in "Paranormal"

Abseits gängiger Rock-Formate

Alice Cooper mit erstem Einblick in „Paranormal“

18. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): earMusic, Pressefreigabe

Seit Jahrzehnten geistert der gern als Schock-Rocker charakterisierte Sänger und Bühnenentertainer Alice Cooper durch die internationale Rockszene. Für den 28.Juli hat Cooper sein neues Studio-Album „Paranormal“ angekündigt, vor wenigen Tagen ist ein Lyric-Video zum Titel-Song veröffentlicht worden. Eine Single-Veröffentlichung abseits gängiger und eingängiger Hit-Formate, sondern vielmehr eine kleine komisch-gruselig wirkende musikalische Kurzgeschichte.