After-Headliner-Indoor-Show zum "An der Strangriede Fest" Ende August in der Norstadt Hannovers: Die Band I Destroy reist aus Bristol an.

Tempo und Härte für die Nordstadt im August

Strangriede Fest lokal und international aufgestellt

17. Juli 2017

Das „An der Strangriede Fest“ in der Nordstadt, in Szene-Kreisen auch Strangriede-Open-Air genannt, kehrt in diesem Jahr an seinen früher angestammten Termin Ende August zurück. Am 25.und 26.August stehen die Zeichen mit aller Konsequenz auf härteren Rock und Punk. Internationale Acts wie Demented Are Go, Guitar Gangsters oder I Destroy teilen die Bühnen Drinnen wie Draußen mit Hannover-Bands wie Sweet Pain, Volter, Scumdogz, Donkey Pilots, C For Caroline und Ich Kann Fliegen. Kein bunt gemischtes Straßenfest, sondern vielmehr ein Rock-und Punk-Festival für die Nordstadt.