Voller Leidenschaft: Ignite-Sänger Zoltán "Zoli" Téglás bei der Show am gestrigen Abend.

Harte Kerle mit großen Herzen

Ignite bei ihrer Show im Kulturzentrum Faust

15. Juli 2017, Von: Lisa Eimermacher, Foto(s): Lisa Eimermacher

Die Melodic Hardcore- und Hardcore-Punk-Band Ignite aus Kalifornien hat es sich seit ihrer Gründung 1993 zur Aufgabe gemacht, sich für das Gute in der Welt einzusetzen. Nach fast 25 Jahren verfolgen sie dieses Ziel noch immer konsequent, ohne dabei ihre brachiale Rohheit zu vernachlässigen. Das bewies die Band aus Orange County am gestrigen Freitag bei ihrem Auftritt im Kulturzentrum Faust in Hannover.