Casper spielt das Lied vom Tod

Im September erscheint das neue Album des Rappers

15. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Christian Alsan

Mit „Keine Angst“ präsentiert der deutsch-amerikanische Rapper Casper die dritte Single aus seinem kommenden Album „Lang Lebe Der Tod“, das am 1. September in den Handel kommen soll. Das Album dreht sich thematisch um düstere Themen wie Angst und Tod, wobei der Tod als Metapher für das Leben, das wir führen, dienen soll. Im Herbst tritt der Rap-Rock-Künstler seine Tour zum neuen Album an, welche ihn am 25. November in die Swiss Life Hall nach Hannover führen wird.

Bereits drei Songs aus seinem kommenden Album hat Casper veröffentlicht. Zum Titeltrack „Lang Lebe Der Tod“, der im vergangenen Jahr samt Musikvideo erschienen ist und die Künstler Blixa Bargeld, Dagobert & Sizarr zu Gast hat, gesellten sich nun auch „Sirenen“ und die neueste Single „Keine Angst“.



Für die dritte Single „Keine Angst“ holt sich Casper Unterstützung vom New-Wave-inspirierten Sänger Drangsal. Gemeinsam zeichnen sie den Song in einer neuen musikalischen Farbe und präsentieren so die allgemein eher düster-bedrückende Stimmung des neuen Albums.



„Endlich ist Cas back! Geiler Sound, geiler Song, geiler Text! Erinnert mich sehr an `XOXO` - was einfach Hammer geil ist! Hoffentlich wird das Album genauso Hammer! Bin gerade tatsächlich krass positiv überrascht“, kommentiert ein Fan das Musikvideo zum neuen Song „Keine Angst“.



„Von den bis jetzt veröffentlichten Liedern ist das echt mein Lieblingslied! Ganz große Klasse, Casper!“, äußert sich ein anderer Fan.



Casper spielt das Lied vom Tod auf seinem vierten Album in zahlreichen Varianten: Perlende Gitarren, ein Beat wie ein nervös zuckender Herzschlag, ein großer, strahlender Pop-Refrain.



Den Tod hat der gebürtige Extertaler als Hauptfigur seines neuen Albums auserkoren. Er steht als Metapher für das Leben wird, das wir aktuell führen: Angst ist das vorherrschende Gefühl, die zerstörerische Kraft.



Mit seinem zweiten Studioalbum „XOXO“, das in der ersten Verkaufswoche auf Platz 1 der Charts einstieg, feierte der Rapper große Erfolge. Das Album „XOXO“ feierte kürzlich seinen sechsten Geburtstag.



Auch Caspers letztes Album „Hinterland“ aus dem Jahr 2013 erhielt wie sein Vorgänger den Gold- und Platin-Status. Die dazugehörige „Hinterland“-Tour im Oktober 2013 war innerhalb weniger Stunden ausverkauft.



Im Herbst geht es für Casper nach der Veröffentlichung des neuen Albums auf „Lang Lebe Der Tod“-Tour. Am 25. November tritt er in der Swiss Life Hall in Hannover auf. Karten für das Konzert sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen und über den Veranstalter Hannover Concerts erhältlich.