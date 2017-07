Extravaganz und Eleganz: Eindrucksvolle Kostümierungen sind ebenso Markenzeichen des M`era Luna Festivals wie die musikalische Mischung aus "düsteren" Genres und die familiäre Atmosphäre der zweitägigen Veranstaltung.

Das Festival der etwas anderen Art

Im August findet das M`era Luna Festival statt

14. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Frank Embacher

Das M`era Luna Festival ist seit 2000 ein jährlicher Treffpunkt der alternativen Musik- und Schwarzen Szene aus ganz Europa, um ein friedliches Wochenende mit alten und neuen Freunden zu verbringen. Alljährlich locken etwa 40 internationale und nationale Bands und Künstler etwa 25.000 Besucher auf das Flughafengelände in Hildesheim-Drispenstedt. Das diesjährige M`era Luna Festival findet im Zeitraum vom 12. und 13. August statt. Vertreten sind dieses Jahr unter anderem Bands wie Korn, Blutengel, And One, ASP, Mono Inc. und Subway To Sally.

Zu den Headlinern in diesem Jahr zählt neben deutschen Acts wie Schwarzer Engel, Schandmaul, Unzucht und Megaherz die kalifornische Nu-Metal-Größe Korn. Die Crossover-Band aus Bakersfield veröffentlichte im vergangenen Jahr ihr aktuelles Album „The Serenity Of Suffering“ und ist derzeit im Rahmen ihrer „Serenity Of Summer“-Tour unterwegs.



Von komplex arrangiertem Gothic Pop/Rock der deutschen Elektonik-Band Blutengel, über New Wave von Dear Strange, Industrial-Rock von KMFDM, Dark Metal von Schwarzer Engel bis hin zu wütendem und kompromisslosem Industrial Hardcore des weißrussischen Dous Ambassador21, bietet das M`era Luna ein abwechslungsreiches Programm an.



Neben den Auftritten von internationalen und nationalen Bands wird den Besuchern auch ein umfangreiches Rahmenprogramm, ein Mittelaltermarkt, eine extravagante Modenschau und Diskonächte mit Szene-DJs angeboten. Kurze Wege, zahlreiche Verkaufsstände und die besondere Atmosphäre werden außerdem geschätzt.



Zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals werden unter dem Titel „M`era Luna Academy“ Workshops, Vorträge und Lesungen angeboten.



Am vergangenen Montag vermeldete der Veranstalter FKP Scorpio, dass noch etwa 5000 Ticktes für das M`era Luna verfügbar seien.