Eine besondere Form der Künstler-Entdeckung startet Joey Cape auf seiner bevorstehenden Europa-Tournee.

Im Studio oder auf der Bühne mit Joey Cape

Songwriter können sich bis zum 11. August bewerben

12. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Uncle M, Pressefreigabe

Im September wird Lagwagon-Frontmann Joey Cape gemeinsam mit drei weiteren Songwritern seine Solo-Tour antreten, um sein eigenes Akustik-Label One Week Records zu präsentieren. Unterstützt wird er dabei von Brian Wahlstrom von Scorpios, Zach Quinn von Pears und Donald Spence von Versus The World. Die Besonderheit dieser Tour ist, dass hiesige Songwriter und Solo-Künstler die Möglichkeit bekommen, einen Gast-Auftritt bei jeder Show zu gewinnen, bei dem sie einen ihrer eigenen Songs während Joeys Set spielen werden.