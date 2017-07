Der Spaß steht im Vordergrund: Auch 24 Jahre nach ihrer Gründung ist es für Jimmy Eat World, hier bei einer Show jüngst in Berlin, der wichtigste Grund, Musik zu machen.

Der Wunsch, Spaß zu haben

Ein Porträt über die Band Jimmy Eat World

11. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Lisa Eimermacher

Wer es mit Alternative-Rock, Emo und Punk-Pop US-amerikanischer Prägung hält, dem dürfte die Band Jimmy Eat World seit langem ein Begriff sein. Einem größeren Publikum in Deutschland spätestens seit 2001, als die Band aus Mesa, Arizona, mit ihrem Album „Bleed American“ und ihrer Hitsingle „The Middle“ für Aufmerksamkeit und auch Begeisterung sorgte. Mittlerweile können Jimmy Eat World auf eine 24-jährige Bandgeschichte und viele Erlebnisse zurückblicken. Kürzlich tourten sie mit ihrem aktuellen Album „Integrity Blues“ auch in Deutschland. Lisa Eimermacher traf Sänger und Gitarrist Jim Adkins und Gitarrist Tom Linton in Berlin zu einem Gespräch.