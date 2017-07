Rock-und Metal auf der Rock-und Dark-Stage im Wechsel: Das Rockharz-Festival 2017 lockte in den vergangenen Tagen 15.000 Besucher auf den Flugplatz nach Ballenstedt im Ost-Harz.

Metal an der Teufelsmauer

Rockharz Open Air zieht 15.000 Besucher an

10. Juli 2017, Von: Sabrina Kleinertz, Foto(s): Norbert Pfeifer, musikmag.de

Seit Anfang der 1990er Jahre lockt das Metal-Festival Rockharz Open Air zunehmend größere Menschenmengen in den Harz. Anfangs noch in Osterode am Harz, pilgern begeisterte Metalheads seit einigen Jahren auf den Flugplatz Ballenstedt, um internationale und aufstrebende Bands zu erleben. In diesem Jahr lockten Acts wie Heaven Shall Burn, Blind Guardian, Arch Enemy, In Extremo oder Unzucht und sorgten vom vergangenen Mittwoch bis Sonntag für ein verlängertes Wochenende der Extraklasse, das bereits knapp drei Wochen zuvor stolz vermelden konnte, bis auf wenige Tickets mit 15.000 Besuchern ausverkauft zu sein.