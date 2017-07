Neue Musik im Kasten: The Weyers sind bester Laune.

Schweizer Brüder-Doppel

The Weyers stellen Neues vor

10. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Tabea Hüberli

The Weyers, das Duo um die Brüder Adi und Luke Weyermann sorgte im Frühjahr 2014 auch in Deutschland für Aufmerksamkeit. Ihr Debütalbum „Within“ wusste nicht nur zu überzeugen, zuweilen sogar zu begeistern. Auch unser Magazin stellte das Album in „Gehört und Gesehen“ vor. Für den 1.September dieses Jahres haben The Weyers ihr neues Werk „Out Of Our Heads“ angekündigt, aktuell kursiert eine neue Single als Videoclip im Netz.

„Within“, das wir Mitte März 2014 in unserer Rubrik „Gehört und Gesehen“ vorgestellt hatten, war seinerzeit das Debüt von The Weyers, mit dem sich das Schweizer Brüder-Doppel auch in Deutschland vorstellte. Seit geraumer Zeit ist es durchaus nichts Ungewöhnliches mehr, dass im Rockbereich zu zweit gespielt wird. Nicht wenige Bands setzen auf den besonderen Sound und die rohe Energie eines Duos bestehend aus Schlagzeug und Gitarre. Gesänge und ein paar elektronische Samples und Effekte dazu, schon kann es mitunter gehörig nach vorn gehen.



Auch „Within“ war besonders in puncto Groove, Sound und Songwriting ein über einige Strecken griffiges und packendes Album voller Energie und Frische. So etwas wie größeren Durchbruch oder eine sehr breite Wahrnehmung, zumindest in Deutschland, brachte das Debüt zunächst nicht. Dennoch beackerten Adi und Luke Weyermann im Rahmen von Europa-Tourneen auch die Clubs hierzulande. Zuletzt im Jahr 2016. Erst kürzlich trat die Band bei einem Open-Air in Saarbrücken auf.



In der nahen Zukunft konzentrieren sich The Weyers zunächst auf Shows in ihrem Heimatland. Es gilt, neue Songs, neue Musik vorzustellen, die Single „Think Of You“, die Ende Juni auf den Markt kam und das kommende Album „Out Of Heads“, dessen Veröffentlichung für den 1.September vorgesehen ist.



Mit „Think Of You“, einer elektronisch geprägten lässig groovenden wie eingängigen Indie-Pop-Rock-Nummer geben The Weyers einen ersten Einblick in das neue Album, lassen sich mit diesem ein wenig Radio-oder auch Indie-Disko-opportunen Song noch Optionen auf mehr offen.



Der erste Eindruck von „Within“ mit seinen Video-Auskopplungen vor gut drei Jahren mutete spektakulärer an. Möglicherweise will die Band mit „Think Of You“ ihr Pulver noch nicht verschießen oder einfach nur einen entspannten locker-flockigen Track zum Sommer liefern. Das ist ihnen sicherlich gelungen.