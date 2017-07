Comeback-Album in Sichtweite: Die Brit-Pop-Band Starsailor haben neue Songs im Kasten

„Das Warten hat sich gelohnt“

Starsailor kündigen Comeback-Album „All This Life“ an

08. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Callum Baker

Das britische Post-Brit-Pop-Quartett Starsailor meldet sich mit der Ankündigung ihres kommenden Albums „All This Life“ zurück. Es soll am 1. September erscheinen. Die erste Singleauskopplung des Songs „Listen To Your Heart“ ist bereits vor einigen Tagen veröffentlicht worden. Die Anfang der 2000er Jahre gegründete Band aus dem englischen Wigan feierte auch in Deutschland Erfolge. 2009 legten Starsailor dann eine Pause ein, bevor sie sich 2014 wieder ans Werk machten, um gemeinsam weltweit zu touren und ihr „Good Souls: The Greatest Hits“-Album herauszubringen. Nun soll es mit „All This Life“ bald neues Material geben.

Sänger und Gitarrist James Walsh äußert sich zum Aufnahmeprozess des neuen Albums folgendermaßen: „Die der Aufnahmepross war eine intensive und belohnende Erfahrung und wir freuen uns, es zu veröffentlichen. Es ist ein guter Mix der Aspekte der Band, welche die Leute kennen und lieben, und ein paar Richtungswechsel“, erzählt James Walsh.



„All This Life“ ist das fünfte Studioalbum der Briten und der Nachfolger von „Love Is Here“, „Silence Is Easy“, „On The Oustide“ und der bisher letzten Veröffentlichung „All The Plans“ aus dem Jahr 2009.



Revitalisiert begannen Sänger und Gitarrist James Walsh, Bassist James Stelfox, Keyboarder Barry Westhead und Drummer Ben Byrne ihre Arbeit für die Aufnahmen des neuen Album, nachdem sie sich für diverse Festivalsauftritte und die Greatest-Hits-Tournee im Jahr 2015 wieder zusammengetan hatten.



„Das war das Warten hat sich gelohnt“, kommentiert ein Fan unter dem Lyrics-Video zum neuen Song „Listen To Your Heart“ auf Youtube.



Passend zur Veröffentlichung des neuen Albums am 1. September sind Starsailor im Herbst wieder „On The Road“. Bislang stehen für den Sommer einige europäische Festivals und im Oktober mehrere Konzerte in ihrer Heimat Großbritannien an.