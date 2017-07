"Gilde Parkbühne goes Maschseefest": Unter diesem Motto veranstaltet Hannover Concerts am 18.und 19.August ein Open-Air-Konzert auf der Gildeparkbühne. Headliner am ersten Abend sind Terry Hoax.

Von der Löwenbastion auf die Gilde Parkbühne

Terry Hoax, Torfrock u.a. zur Maschseefestzeit

07. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Olaf Heine

Eine Meldung, die viele überraschen, nicht wenige auch erfreuen dürfte: Während der Zeit des Maschseefestes hat Hannover Concerts einige Bands, die der Konzertveranstalter zuvor über Jahre regelmäßig auf der Löwenbastion präsentiert hatte, zu zwei Open-Air-Konzertabenden auf die nahe zum Maschsee gelegenen Gilde Parkbühne eingeladen. Dort werden am 18.und 19.August unter anderem Terry Hoax, Torfrock und Lotto King Karl bei kostenlosem Eintritt auftreten.