In einer Woche bringen Silverstein ihr neues Album "Dead Reflections" heraus, in Hannover spielt die Post-Hardcore Band aus Kanada am 4.Oktober im Béi Chéz Heinz.

Eine Woche vor „Dead Reflection“

Silverstein neuer Single – erste Shows ausverkauft

07. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Wyatt Clough

Unter Post-Hardcore-Fans werden in diesen Tagen die Spannung und vielleicht auch die Aufregung steigen. Silverstein, eine der meist geschätzten Bands des Genres, hat mit der Single „Whiplash“ einen weiteren neuen Song vorgestellt. Dieser stammt ebenfalls aus dem Album „Dead Reflection“, das in der kommenden Woche Freitag, dem 14.Juli auf den Markt kommen soll. Erste Deutschland-Shows der „For The Fans“ Tour im September und im Oktober sind bereits ausverkauft. Für das Hannover-Konzert im am 4.Oktober im Béi Chéz Heinz sind jetzt noch Tickets erhältlich.