Ehrlichkeit scheint Trumpf

Campana mit Dialoque heute Abend im Rocker

05. Juli 2017, Von: Redaktion

Im Zusammenhang mit der Mittwochs-Konzertreihe Stagelive im Rocker in der Reuterstraße sind kurzfristige Planänderungen und Programmergänzungen schon mal häufiger möglich. So auch heute Abend: Der bereits angekündigte Solist Campana aus Marburg bekommt mit der aus Porta Westfalica stammenden Band Dialoque programmtechnische Unterstützung. Das Live-Doppelpack dürfte vor allem Fans von Folk, Blues, Country und Rock interessieren.

Vertieft man sich in die offizielle Konzertankündigung des Rocker, so dürfte der Solo-Musiker Campana inhaltlich Vertrautes auf die Bühne in der Reuterstraße bringen. Stilistisch im Folk, Rock, Country und teilweise Punk unterwegs, lässt sich Campana vom von Singer-/Songwritern oft angeführten „wahren Leben“ inspirieren, thematisiert das Triumphieren genauso wie das Scheitern und betont Bodenhaftung: „Ehrliche Musik – für ehrliche Menschen!“ lautet der Slogan.



Ebenfalls mit Ehrlichkeit sowie mit Fantasie und Komplexität wollen sich Dialoque aus Porta-Westfalica heute bei Stagelive präsentieren. Das soll besonders das Songwriting und die Arrangements betreffen. Die vierköpfige Band operiert von der Basis aus mit Folk, Jazz und Blues, streift aber auch andere Genres.



Campana und Dialoque, in der Hannover-Szene bislang noch keinem größeren Publikum bekannt, dürften für einen abwechslungsreichen, lockeren und gefühlsbetonten Konzertabend sorgen.



Der Eintritt ins Rocker ist –wie immer in der Reihe Stagelive- kostenlos. Erfahrungsgemäß wird der erste Act am heutigen Mittwochabend gegen 21.30 Uhr die kleine Bühne in der Rockbar betreten.