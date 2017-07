Im August präsentiert Hellmut Hattler sein neues Album "Bassball II", im Oktober besucht der Musiker Hannover und gibt ein Tour-Konzert im Pavillon

Die Ideen fließen

Hellmut Hattler besucht mit „Bassball II“ Hannover

04. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Gerald Langer

Als Bassist und Songschreiber genießt Hellmut Hattler in der deutschen Musikszene seit Jahrzehnten einen Ausnahmestatus. Von vielen aktiven Musikerinnen und Musikern ist er ebenso geschätzt und wird zuweilen als Vorbild oder Inspirationsquelle genannt, wie von Musikfans, die Platten von ihm und seinen Bands kaufen und zu Konzerten gehen. Im August bringt Hattler sein neues Solo-Album „Bassball II“ auf den Markt und tritt im Rahmen seiner Herbsttournee im Oktober im Pavillon in Hannover auf.

Im April dieses Jahres hat Hellmut Hattler sein 65.Lebensjahr vollendet. Im Fall dieses Musikers möchte man eher sagen, er ist 65 Jahre jung denn alt geworden. Künstlerisch ist der gebürtige Ulmer kreativ wie eh und je. „Die Ideen fließen“ drückt es eine aktuelle Medienmitteilung aus und so kommt am 11.August sein neues Album „Bassball II“ auf den Markt. Damit nimmt er auch Bezug auf sein allererstes Solo-Album, das vor 40 Jahren, im Jahr 1977 erschienen war.



Als Songschreiber und Bassist, der vorwiegend im Jazz, Jazz-Rock und Rock beheimatet ist, kennt man Hattler in erster Linie von der Band Kraan, aber auch mit TAB TWO, seinem Solo-Projekt Hattler und anderen Kollaborationen sorgte der Musiker für ein positives Echo. Um sich ausschließlich auf eine Band zu konzentrieren, dafür ist der kreative Output von Hattler augenscheinlich zu groß und zu vielfältig. Für „Bassball II“ hat er für seine unterschiedlichen Formationen gezielt neue Stücke komponiert und dabei seine langjährigen Wegbegleiter zu den Aufnahmen ins Studio geholt.



Im Herbst geht Hattler mit seinem neuen Album im Gepäck auf seine „Warhol Holiday“- Deutschland-Tour. In Hannover wird er am 5.Oktober im Pavillon am Raschplatz auftreten.