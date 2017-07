Die Pop-und Alternative-Rock-Band Kodaline ist in ihrer Heimat Irland und auch in Großbritannien bereits eine große Nummer. Ende des Jahres kommt die Band nach Deutschland.

Großer Durchbruch auch bald in Deutschland?

Kodaline stellt erste Single aus drittem Album vor

03. Juli 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Laura Lewis

In ihrer Heimat Irland und auch im benachbarten Großbritannien ist die Pop-und Alternative-Rock-Band Kodaline bereits äußerst erfolgreich. Anhand von Verkaufszahlen, Chart-Platzierungen und Video-Zugriffen eigentlich schon –salopp ausgedrückt - eine richtig große Nummer. Vor einer Woche haben Kodaline eine neue Single vorgestellt, ihr drittes Album soll bald erscheinen. Im Herbst spielt die Band vier Club-Konzerte in Deutschland. Gelingt auch hier bald ein großer Wurf?