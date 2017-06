Die einsame Eindruck täuscht: Walter Trout hat auf seinem kommenden Album viele prominente Gäste versammelt. Im Oktober tritt der Gitarrist in der Blues Garage in Isernhagen auf.

Großes Aufgebot internationaler Blues-Größen

Walter Trout kündigt „We´re All In This Together“ an

30. Juni 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Austin Hargave

Der Blues-und Rock-Gitarrist Walter Trout kündigt für den 1.September die Veröffentlichung seines neuen Studioalbums “We´re All In This Together“ an, auf dem 14 mitunter sehr populäre Gastmusiker mitwirken. Auf seiner Tournee im Herbst macht Walter Trout am 25.Oktober in der Blues Garage in Isernhagen Halt.

„Es war ein ziemliches Stück Arbeit, dieses Album aufzunehmen“, konstatiert Walter Trout und fügt hinzu: „Zum Glück habe ich viele Freunde“.



Zwei Jahre nach „Battle Scars“ war es für den weltweit hoch geschätzten und in der Blues-Szene gut vernetzten Musiker an der Zeit, neue Songs aufzunehmen und sich dazu, neben seiner Band-Stammbesetzung, etliche, im Genre zum Teil hochdekorierte Gäste ins Studio einzuladen.



14 Songs wurden für „We´re All In This Together“ ausgewählt. Jeder Song präsentiert einen anderen speziellen Gast oder featuring artist, wie es im Jargon oft heißt. Auch Blues-Altmeister John Mayall ist dabei, für den Trout fünf Jahre in dessen Band The Bluesbreakers spielte.



In den Credits finden sich weitere populäre Namen wie Joe Bonamassa, Kenny Wayne Shepherd, Warren Haynes, Sonny Landreth, Joe Louis Walter oder Robben Ford.



Im Herbst geht Walter Trout mit den Songs seines neuen Albums auf Tournee. Für Deutschland sind derzeit sieben Shows angekündigt, darunter im Raum Hannover eine in der Blues Garage in Isernhagen, wo Trout mit seiner Band am 25.Oktober auftreten wird.



Für einen ersten Eindruck können sich Interessierte einen Album-Trailer anschauen und sich den Song „Do You Still See Me At All“, bei dem Trouts Sohn Jon mitwirkt gratis downloaden.