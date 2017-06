Gaben Einblicke hinter die Kulissen der Fährmannsfest-Organisation und präsentierten das diesjährige Programm: Jan Sedelies, Harm Baxmann, Heidemarie Bock und Dirk Sadlon.

Den Charakter beibehalten

Neues und Vertrautes beim diesjährigen Fährmannsfest

29. Juni 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Antje Winzer

Das alljährliche Fährmannsfest auf die Beine zu stellen, ist für die Organisatoren des Open-Airs in Hannover kein Selbstläufer, sondern vor allem in diesem Jahr eine Herausforderung. Das wurde bei der offiziellen Programmvorstellung am gestrigen Mittwoch in der Warenannahme der Faust deutlich, in deren Verlauf ein Teil der führenden Macher interessante Blicke hinter die Kulissen des Festivals gewährten, das vom 4.-6.August an gewohnter Stelle auf dem Gelände unterhalb der Justus-Garten-Brücke am Zusammenfluss von Leine und Ihme sowie auf der Faustwiese stattfinden wird.