Ihr Album entstand 2014 in der Glocksee in Hannover, nun kehren Red Tape Tendencies zu einer Show im Rocker in die Leinemetropole zurück.

Außergewöhnliche Verstärkung aus Göttingen

Zur „Stagelive“-Show morgen Abend im Rocker

27. Juni 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/Rocker

Sommerferien oder Sommerpausen sind scheinbar etwas für andere, der Rock ´n´Roll, wie ihn das Rocker in der Reuterstraße in Hannover pflegt hat offensichtlich keine Zeit zu pausieren und so finden auch jetzt im Sommer jeden Mittwoch Konzerte in der Reihe „Stagelive“ statt. Seit längerem für morgen angekündigt sind Red Tape Tendencies aus Minden, die nun aber noch Verstärkung von der Band Tuba & The Real Thing aus Göttingen bekommen, die ihre Art, Rock zu präsentieren, als außergewöhnlich beschreiben.