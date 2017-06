Zum 40-jährigen Bandjubiläum kommen SAGA im Herbst auf ihrer Abschiedstournee nach Deutschland. In Hannover treten die Art-/Neo-Prog-Rocker am 10.November im Capitol auf.

SAGA schlagen letztes Live-Kapitel auf

Abschiedstour mit Hannover-Show im Capitol

23. Juni 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Hans-Willi Carl

40 Jahre nach ihrer Gründung hat die kanadische Art-Rock/Neo-Prog-Rock-Band SAGA ihren Abschied von der Bühne angekündigt. Dieser soll im Rahmen der „The Final Chapter“-Tour erfolgen, die die Kanadier im Herbst auch nach Deutschland führen wird. 19 Konzerte sind im Oktober und November hierzulande geplant, darunter auch eine Show am 10.November in Hannover im Capitol.