"Album mit dem fettesten Sound aller Zeiten"

22. Juni 2017

Es ist offiziell: Am 15. September veröffentlichen die Rock-Giganten Foo Fighters ihr neues Album, das auf den Namen „Concrete And Gold“ getauft wurde. Damit kommt das mittlerweile neunte Werk der US-Band rund um Frontmann Dave Grohl auf den Markt.

„Ich wollte das Foo Fighters-Album mit dem fettesten Sound aller Zeiten machen. Eine gigantische Rock-Platte, aber mit einem Greg-Kurstin-esken Feeling für Melodie und Arrangement… eine Motörhead-Version von ‚Sgt. Pepper‘… oder so etwas in der Art“, äußert sich Frontmann Dave Grohl zur neuen Platte.



Mit „Run“ präsentierten die Foo Fighters bereits einen ersten neuen Song vom Album (Link im Infokasten). Regie beim neuen Werk übernahm der Produzent Greg Kurstin, der bereits mit Künstlerinnen wie P!nk und Adele zusammengearbeitet hat. Die unerwartete Zusammenarbeit ist laut Pressemitteilung das Ergebnis einer Reihe von ungewöhnlichen musikalischen Vorlieben und Zufallstreffen.



Denn vor vier Jahren hörte Dave Grohl beim Autofahren zum ersten Mal den Song „Again And Again“ von Kurstins Band The Bird & The Bee im Radio. Und davon war das Foo Fighters- Mastermind völlig begeistert: „Es blies mich einfach um… es war viel filigraner als alles, was ich jemals zuvor gehört hatte und ich war sofort völlig besessen von dem Song“, so Grohl.



Nach einem persönlichen Treffen wurde Freundschaft geschlossen und „Greg einer der größten Produzenten der Welt geworden“, erinnert sich Grohl. Für das neue Album „Concrete And Gold“ suchten die Foo Fighters nach einer neuen Herausforderung: „Ich dachte, dass Greg möglicherweise der Mann ist, den wir als Produzenten anfragen sollten, denn er hatte noch nie ein Heavy- Rock-Album produziert und wir hatten noch nie mit einem Pop-Produzenten gearbeitet.“ Als Mischer und Studio Engineer wurde Darrel Thorp (Beck, Radiohead) verpflichtet. „Unser Krach und Gregs riesiges Gehirn plus all seine ausgeklügelten Arrangements und Kompositionen“ - so fasst Dave Grohl das Ergebnis zusammen.



Wie sich die insgesamt elf Songs der Platte anhören und was aus dieser Herausforderung entstanden ist, erfährt die Musikwelt am 15. September, wenn „Concrete And Gold“ auf den Markt kommt.