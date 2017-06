Schauplatz eines von nur drei Deutschland-Konzerten von Little Steven & The Disciples Of Soul war am Freitag, den 16.Juni, die Batschkapp in Frankfurt.

Gegen den Strom zur Quelle

Little Steven spielte rares Deutschland-Konzert

19. Juni 2017, Von: Andreas Haug, Foto(s): Brigitte Haug

Fast wie aus dem Nichts überraschte vor erst wenigen Wochen die Meldung, dass Steve van Zandt a.k.a. Little Steven, seit Jahrzehnten vor allem als enger musikalischer Partner von Bruce Springsteen und langjährig prägendes Mitglied der E-Street-Band bekannt, ein neues Solo-Album aufgenommen und zu diesem Zweck eine neue Besetzung der Disciples Of Soul zusammengestellt hat. Eine verhältnismäßig kurzfristig zusammengestellte Tour führte die 15-köpfige Besetzung am vergangenen Freitag zu einem von nur drei Deutschland-Konzerten nach Frankfurt in die Batschkapp.