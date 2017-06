Verbrennungsgefahr: 3rd Grade Burn wollen mit ihrem Debüt „Welcome To My Wasteland“ so richtig einheizen.

Verbrennungen dritten Grades

3rd Grade Burn veröffentlichen Debütalbum

17. Juni 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Marcel Hübner

Groovelastiger, hardcore-basierter Nu-Metal – so lässt sich der Sound des Escheder-Trios 3rd Grade Burn beschreiben. Das Debütalbum der Band erscheint mit „Welcome To My Wasteland“ am 18. August. Die Band verspricht musikalische Verbrennungen dritten Grades. Am 16. Juni erscheint die Single „Psycho“ samt Musikvideo.

3rd Grade Burn gründete sich vor zwei Jahren und besteht aus Sänger und Gitarrist Daniel Stallauke, Bassist Falk Thiedemann und Schlagzeuger Gregor Heise, die allesamt über 20 Jahre Bühnenerfahrung vorweisen können. Nach einer selbstproduzierten Demo im vergangenen Jahr legen sie nun mit „Welcome To My Wasteland“ ihr erstes professionell produziertes Studioalbum nach.



Die Produktion der 14 Songs übernahm Hannes „Hann/Jo“ Huke im Institut für Wohlklangforschung in Hannover.



Sie selbst beschreiben ihren Stil als „vollbärtigen Groove-Metal“ und nennen Bands wie Ektomorf, Soulfly, Korn und Sepultura als ihre musikalischen Einflüsse. Unter Zugabe von modernen Synthie-Salven kreieren die drei Groove-Metaller ihren ganz eigenen Sound.



Eine erste Kostprobe gibt es bereits seit dem gestrigen Freitag, den 16. Juni, als 3rd Grade Burn ihre Single „Psycho“ auch als Musikvideo veröffentlichten.