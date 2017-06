Laden zu einer musikalischen Reise ein: Cosmic Tribe feilen derzeit an ihrem nächsten Album „Come Closer“.

Musikalischer Roadtrip

Cosmic Tribe arbeiten an neuem Album

17. Juni 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo-/Pressefreigabe

Das Stoner-Rock-Quintett Cosmic Tribe aus Hannover arbeitet derzeit an einem Nachfolger für das Album „Gravity“, welches im vergangenen Jahr erschienen ist. Der Song „Come Closer“ aus einem vorangegangenen Album dient gleichzeitig auch als Namensgeber des kommenden Albums, das derzeit noch in Arbeit ist. Um die Wartezeit auf ihren musikalischen Roadtrip „Come Closer“, wie die Band das neue Werk selbst nennt, ein wenig zu verkürzen, veröffentlichen Cosmic Tribe nun das Musikvideo zu ihrer zweiten Single „Dance With Me“ aus dem Vorgänger-Album „Gravity“.

„Es wird eine musikalische Reise werden, wobei die Single `Come Closer` von unserem Album `Under The Same Sun` die thematische Grundlage bildet“, erzählen Cosmic Tribe.



Die insgesamt acht neuen Songs tragen bislang Titel wie „Trip To Nowhere“, „Save Me“, „Freedom Song“ und „Love Escape“. Die Band arbeitet an Material für weitere Stücke. Ab Spätsommer oder Herbst soll es in die Produktion gehen.



Bis es soweit ist, werden Sänger Olli „Acid Eyes“ Busse, die Gitarristen Gernot „G. Buzz“ Busse und André „Bromme“ Bromberger, Bassist Peer Riedel und Drummer Lars Riedel am 29. Juli als Co-Headliner beim Friedensplatz Open-Air in Bergen/Celle auftreten.



Abgesehen von ihrem eigenen Projekt, bieten die Riedel-Brüder Peer und Lars ihre Fähigkeiten als Musikproduzenten und Aufnahmetechniker unter dem Namen „Riebros Music“ nun auch offiziell an.



Mit „Dance With Me“ ist zudem die zweite Single des Vorgänger-Albums „Gravity“ online gegangen. Produziert wurde das Video von „Acid Eyes“ höchstpersönlich. „Es ist ein echter Rock-Sommer-Hit und ein recht bunter Videoclip geworden. Das Storyboard ist erneut recht easy gehalten: Wir rocken wie auf der Bühne und ihr sollt dazu tanzen wie vor der Bühne“, sagt die Band.