Wollen die Stadt aufregen: Markus Lüdke, Stefan Schostok, Meret Voßler und Ahed Nofal (v. l. n. r.).

Die Stadt aufregen

Wieder umfangreiches Programm zur Fête de la Musique

16. Juni 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Lisa Eimermacher

In Sachen Live-Musik hat auch die niedersächsische Landeshauptstadt am 21. Juni einen festen Termin und das seit vielen Jahren: Die Fête de la Musique bietet alljährlich zum Sommeranfang in Hannovers Innen-und Altstadt ein buntes und abwechslungsreiches Programm. Mehr als 2.500 Musikerinnen und Musiker werden auf rund 35 Bühnen und anderen Spielflächen jeder Größenordnung auftreten. Am gestrigen Donnerstag wurde das Programm der „Fête“ und die Neuerungen in diesem Jahr von den Organisatoren vorgestellt.