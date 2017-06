Geringerer Rock´n´Roll Faktor: So, wie in dieser Visualisierung, soll die "Neue Löwenbastion" zum Maschseefest im August aussehen: Kleinere Bühne, stilistisch eine andere Ausrichtung als früher bei Hannover Concerts und mit einem mediteranen Gastronomieangebot.

„Neue Bilder im Kopf“

Maschseefest entwickelt sich für 2017 weiter

15. Juni 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Visualisierung HVG, Pressefreigabe

Mit einem in vielen Teilen neuen und erweiterten Gastronomiekonzept will sich das diesjährige Maschseefest in Hannover internationaler präsentieren. Die Flächen rund um den See wurden teilweise an neue Betreiber vergeben, langjährige Anbieter, auch was das musikalische Programm angeht, wie etwa Hannover Concerts (Capitol-Bühne, Löwenbastion) oder die Betreiber der Temple-Bar sind nicht mehr dabei. „Wenn sich an einem Fest nichts ändert, wird es langweilig“, sagt Hans-Christian Nolte, Geschäftsführer des Veranstalters HVG, der am gestrigen Mittwoch erste Einblicke in die Neuerungen für das Fest vom 2.-20.August gab.