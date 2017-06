Auch die diesjährige Rock-am-Ring-Show von Materia ist auf MagentaMusik 360 weiterhin verfügbar. Im Dezember kommt der populäre Rapper live nach Hannover in die Swiss Life Hall.

Rock am Ring weiterhin auf neuer Plattform

Zahlreiche komplette Shows diverser Acts verfügbar

15. Juni 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Jochen Melchior

Zum Start des diesjährigen Rock-am-Ring-Festivals Anfang des Monats hatten auch wir über den neuen Streaming-Dienst MagentaMusik 360 berichtet, der das Festival und besondere Auftritte vieler Acts auf den heimischen Rechner oder auf mobile Endgeräte bringen sollte. Das Festival ist zwar schon längst vorüber, dennoch sind noch zahlreiche Rock-am-Ring-Shows, wie etwa von Marteria, Beatsteaks, Broilers, Kraftklub oder Macklemore & Ryan Lewis auf der neuen Plattform verfügbar und es sollen noch mehr werden.

Den Nutzern wird ein „exklusives und völlig neues Entertainement-Erlebnis“ versprochen: Seit Monatsbeginn bietet MagentaMusik 360 als App und über eine Web-URL Streams von ausgewählten Musikveranstaltungen an, so wie etwa Rock am Ring (Rockszene.de berichtete).



Die Musikfans sollen laut Medienmitteilung die Shows einzelner Bands erleben, als wäre man selbst vor Ort, ob per neuester HD-Technologie oder über als innovativ vorgestellte 360° VR Livestreams. Auch mehr als eine Woche nach dem diesjährigen Rock-am-Ring-Festival sind auf der neuen Plattform zahlreiche komplette Shows einzelner Acts verfügbar. In Kürze sollen noch weitere Rock-am-Ring-Shows aus diesem Jahr auf MagentaMusik 360 folgen.



Aktuell sind unter anderem die 2017er Rock-am-Ring-Shows folgender Bands und Einzelkünstler auf der Plattform stationär oder mobil verfügbar: Beatsteaks, Broilers, Kraftklub, Five Finger Death Punch, Wirtz, Sum 41, Donots, Genetikk, 187 Straßenbande, Frank Carter & The Rattlesnakes, Macklemore & Ryan Lewis, Sondaschule und Marteria.



In Bezug auf Kraftklub, Sondaschule und Marteria können sich hannoversche Fans, die nicht live bei Rock am Ring vor Ort waren, über die Streams Eindrücke von den aktuellen Shows dieser Acts holen, denn alle drei kommen in diesem Jahr noch in die Leinemetropole. Sondaschule spielen dabei auf dem Fährmannsfest im August und Marteria wird am 15.Dezember in einer vermutlich ausverkauften Swiss Life Hall auftreten, präsentiert unter anderem von Rockszene.de.