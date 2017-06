Im Herbst spielen Fury In The Slaughterhouse nochmal eine komplette Akustik-Tour. In Hannover wird die Band dann am 1.November im Kuppelsaal zu Gast sein.

Im Herbst nochmal ausgiebig akustisch

Fury In The Slaughterhouse spielen im Kuppelsaal

14. Juni 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Martin Huch

Die live-musikalischen Feierlichkeiten anlässlich des 30-jährigen Bandjubiläums gehen bei Fury In The Slaughterhouse in die Verlängerung. Für den Herbst haben die Hannoveraner noch eine Akustik-Tournee angesetzt, die sie am 1.November zu einem Heimspiel in den Kuppelsaal führt.