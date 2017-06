Le Fly kündigen für den September ihr drittes Studioalbum und für den Herbst eine Club-Tour an. Zuvor wird die Band am 29.Juli bei Rock am Deister in Springe-Völksen spielen.

„Kopf aus Fuss an“

Le Fly kündigen neues Album und Konzerte an

14. Juni 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Daniel Feistenauer

Die Hamburger Band Le Fly zählt seit einigen Jahren zu den gern gesehenen Gästen in Clubs und auf zahlreichen Festivals. Ihre Mischung aus Rock, Rap und Reggae in Verbindung mit einer vitalen Bühnenshow, sorgt meist für viel Spaß und Unterhaltung. In diesem Jahr wird die Band über ihr eigenes Label „St.Pauli Tanzmusik“ ihr drittes Album veröffentlichen. „Kopf aus Fuss an“ –so der Titel- soll im September auf den Markt kommen. Zuvor haben Le Fly noch einen Termin in der Region Hannover: Am 29.Juli spielt die Band beim Rock-am-Deister-Festival in Springe-Völksen.

In der zweiten Jahreshälfte beabsichtigen Le Fly offensichtlich, richtig aufzudrehen. Ein neues Album ist fertig, das den Titel „Kopf aus Fuss an“ trägt und neun neue Songs der Hamburger Rock-Rap-Reggae-Band enthält. Im September soll die neue Platte erhältlich sein, im Herbst geht es für Le Fly dann wieder auf Clubtournee.



„Wir freuen uns auf neun ausgebuffte und aufgeweckte Schräghänger mit der Neigung zum hyperaktiven Unterhaltungs-Extrem und dem norddeutschen Schalk im Augenwinkel, die das Gebot der Kiez-Religion verstanden haben: Leb’ wie Du willst. Mach deinen Kram. Wir mögen dich trotzdem“, ist es aus dem Lager der Band und dem Kreis der Promoter zu vernehmen.



Ein genauer Veröffentlichungstermin wurde noch nicht genannt und auch die obligatorische Single-Musikvideo-Ankündigung steht noch aus.



Fest stehen jedoch die Termine der „Kopf aus Fuss an“ – Deutschland Tournee im Herbst, die am 17.November im Bremer Lagerhaus startet und am 22.Dezember im Hamburger Gruenspan endet. Dazwischen liegen zehn weitere Tourkonzerte, eines davon am 15.Dezember in Hannover im Kulturzentrum Faust.



Fans von Le Fly aus Hannover und der Region müssen jedoch nicht bis Mitte Dezember warten, spielen doch die Hamburger bereits am Samstag, den 29.Juli beim Rock-am-Deister-Festival in Springe-Völksen, wo sie zum zweiten Mal zu Gast sein werden (Wir berichteten).



Karten für die Tourkonzerte im Herbst und auch für die Open-Air-Show bei Rock Am Deister sind bereits im Vorverkauf erhältlich.