Heaven Shall Burn sind beim Rockharz Festival in Ballenstedt am Freitag, den 7.Juli als Headliner auf der Rock-Stage gesetzt.

Ein Plan ohne Überschneidungen

Rockharz gibt Running-Order für Festival 2017 bekannt

13. Juni 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Christian Thiele

Wie wir bereits berichteten, findet vom 5.-8.Juli auf dem Gelände des Flugplatzes in Ballenstedt am Harz das diesjährige Rockharz-Festival statt. Die Organisatoren haben nun ganz frisch den Ablaufplan mit allen Spielzeiten der Bands für die vier Tage bekannt gegeben. Die Planung der Slots sieht vor, dass es keine Überschneidungen des Programms auf der Rock-und auf der Dark-Stage geben soll. Nach Mitternacht werden an allen Tagen auch After-Headliner-Shows über die Bühnen gehen.