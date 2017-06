Im Rockszene.de-Interview: Wir trafen Anca Graterol im Frida Park Studio in Hannover.

„Als Musiker bleibst du jung“

Ein Interview mit Anca Graterol

12. Juni 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Sabrina Kleinertz

Mit ihrer Band Ignore The Sign, als Produzentin oder Coach ist Anca Graterol weit über die Grenzen Hannovers bekannt. Denn egal ob im Studio oder auf der Bühne, die gebürtige Rumänin liebt ehrliche und handgemachte Rockmusik. So nennt sie auch die niedersächsische Landeshauptstadt liebevoll „Rockstadt“, schätzt die Musiker und ihre Leidenschaften. Doch neben den Träumen, die sich Anca Graterol bereits erfüllt hat, stehen in nächster Zeit noch einige Wünsche auf ihrer Liste.