Durch finanzielle Zuschüsse für 2017 gesichert: Das Kinder-und Kulturfest auf der Faustwiese im Rahmen des Fährmannsfestes.

Zuschüsse von Stadt und Bezirksrat

Fährmanns-Kinder-und Kulturfest ist gesichert

09. Juni 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Axel Herzig

Finanzielle Zuschüsse von der Landeshauptstadt Hannover und dem Bezirksrat Linden-Limmer machen es möglich, dass das Kinder-und Kulturfest auf der Faustwiese im Rahmen des Fährmannsfestes auch in diesem Jahr im August stattfinden kann. Dies war lange Zeit unsicher. Nun können auch die Planer für das Programm der Fährmannsfest-Kulturbühne mit ihrer Arbeit in die Vollen gehen. Bereits gestern konnte auch Rockszene.de den Auftritt der Band Prada Meinhoff und den traditionellen Poetry Slam ankündigen. „Die Zitterpartie ist zu Ende“ macht eine Medienmitteilung der Veranstalter auf.