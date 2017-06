Zu Beginn seiner Karriere, Anfang der 1970er Jahre, spielte Brian May mit Queen noch auf kleineren Bühnen. Im Juni 2017 stellt der Gitarrist die Queen-Edition des Spiels Monopoly vor.

Rockstar spielen für Daheim

Brian May stellt Monopoly in Queen Edition vor

08. Juni 2017

Das berühmte Gesellschaftsspiel Monopoly gibt es seit Neuestem in einer speziellen Queen-Edition. In einem Video stellt Queen-Gitarrist Brian May diese besondere Monopoly-Ausgabe vor. Spielerinnen und Spieler können dabei ausgewählte Stationen der Live-Karriere der britischen Rockband von 1970-1986 nachverfolgen. Die Spielfiguren sind grafischen Elementen oder Gegenständen nachempfunden die in einer Verbindung zur Band, Alben oder Songs stehen. Anstelle von Straßen gibt es Konzertspielstätten, wo man keine Häuser, sondern Live-Produktionen bauen kann.