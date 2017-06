Elektro-Punk aus Berlin für die Fährmannsfest-Kulturbühne in Hannover: Prada Meinhoff.

„Ekstase, Phantasie und Abriss“

Prada Meinhoff auf Fährmannsfest-Kulturbühne

08. Juni 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/Fährmannsfest/Pressefreigabe

Dieser Tage beginnt sich das Programm für die Kulturbühne des diesjährigen Fährmannsfestes zu entwickeln. Eine zeitlang war unklar, ob das Kinder-und Kulturfest auf der Faustwiese in diesem Jahr in gewohnter Form stattfinden könnte (Rockszene.de berichtete), nun scheint aber organisatorisch wie finanziell eine Lösung gefunden worden zu sein. Der Poetry-Slam als feste Programmgröße auf der Kulturbühne ist gesetzt, außerdem wurde kürzlich die Berliner-Elektro-Punk-Band Prada Meinhoff für eine Show angekündigt.