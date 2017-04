Mit neuem Video und ihrem Debütalbum Ende April in Hannover im LUX: Die Alternative-Rockband Kyles Tolone.

Schwarzes Loch

Kyles Tolone mit neuem Video „Black Hole“

10. April 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo-/Pressefreigabe

Die Göttinger Alternative-Rockband Kyles Tolone zieht den Zuschauer mit ihrem Musikvideo zum neuen Song „Black Hole“ in die scheinbar unendliche Tiefe eines dunklen Sees. Die neue Single „Black Hole“ ist Teil ihres Debütalbums „Of Lovers And Ghosts“, welches am 21. April auf den Markt kommt. Am 22. April wird die Band einen Instore Gig bei 25 Music in Hannover spielen, bevor sie am 25. April ins LUX einladen.

Kyles Tolone gründete sich 2012. In den folgenden Jahren veröffentlichten sie zwei EPs und spielten zahlreiche Konzerte im ganzen Land. Dabei führten ihre Touren sie immer wieder nach Hannover, wo sie im vergangenen Oktober als Support für The Parlotones im MusikZentrum auftraten.



Nun soll am 21. April ihr Debütalbum „Of Lovers And Ghosts“ erscheinen. Als Vorgeschmack für ihr neues Album brachten sie vor einigen Tagen auch ein Musikvideo zu ihrer Single „Black Hole“ heraus.



Rockszene.de traf Sänger und Gitarrist Eric Pulverich und Bassist Johann Giertz zum Interview, um unter anderem mit ihnen über ihr neues Album zu sprechen. Außerdem sprachen sie über den Videodreh für ihren neuen Song „Black Hole“.



„Das war Anfang März und der See war drei Grad kalt. Dass ich mich da reinfallen lasse, hatten wir uns schon vorher so überlegt. An dem Morgen hatte ich ein bisschen gezögert, aber habe es doch noch am Ende gemacht. Johann ist aus Solidarität vorher einfach mal reingesprungen“, erinnert sich Sänger Eric Pulverich.



Das komplette Interview mit Kyles Tolone wird demnächst in unserer Rubrik „Menschen und Hintergründe“ zu lesen sein.



Karten für die die Show im LUX am Dienstag, den 25. April, sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, online unter anderem über den örtlichen Veranstalter Hannover Concerts erhältlich.