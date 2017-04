Klassischer Punkrock: Stiff Little Fingers um Gründungsmitglied und Sänger Jake Burns bei ihrer Show im Kulturzentrum Faust.

Punk, Humor und spitzbübische Frechheit

Stiff Little Fingers zum 40. Bandjubiläum in der Faust

08. April 2017, Von: Lisa Eimermacher, Foto(s): Lisa Eimermacher

Anlässlich ihrer 40th Anniversary Tour statteten die nordirischen Punks Stiff Little Fingers am gestrigen Freitag der 60er-Jahre Halle im Kulturzentrum Faust einen Besuch ab, um zusammen mit ihren Fans ihr 40-jähriges Bandbestehen zu feiern. Wie es sich bei solch einem Bandgeburtstag gehört, teilte Sänger und Gitarrist Jake Burns einige Anekdoten aus der Bandgeschichte. Die passende Musik gab es natürlich keinesfalls vom Band, den handgemachten Punkrock brachten sie selbstverständlich selbst live auf die Bühne.