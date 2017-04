Sonderveröffentlichungen am Wochenende

Wir sind auf Konzerten in Hannover unterwegs

08. April 2017, Von: Redaktion

An diesem Wochenende sind wir mit drei Leuten aus unserem Team auf drei Konzerten in Hannover unterwegs und somit werden wir wieder einmal außerhalb unserer Ausgaben-Veröffentlichungsroutine einige brandaktuelle und frische Konzertberichte im Laufe des heutigen Samstages und des morgigen Sonntages auf Rockszene.de veröffentlichen und das über den Inhalt der eigentlichen Wochenendausgabe hinaus. Ein Besuch hier bei uns im Online-Magazin könnte sich also auch am Wochenende besonders lohnen.