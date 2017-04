Die britischen Indie-Rocker von The Kooks kommen im Mai mit einem Best-Of-Album inklusiver neuer Songs nach Deutschland.

Rückblick und Ausblick

The Kooks mit Hits, Klassikern und neuen Songs

07. April 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Universal Music

Aller guten Dinge sind drei. Sprichwörtlich trifft dieses Motto aktuell sicher auch auf die britische Indie-Rock- Band The Kooks zu. Im Mai will die Band nicht nur ein Best- Of- Album ihrer Hits und Klassiker sowie auch neuer Songs herausbringen, sondern stellt im Vorfeld bereits eine neue Single vor. Obendrauf ist für den nächsten Monat eine Deutschland- Tour gebucht, in deren Verlauf The Kooks einen Querschnitt aus ihrer 13-jährigen Karriere bieten werden. Das einzige Konzert in Norddeutschland findet am 23.Mai in Hamburg statt.