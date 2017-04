Die New-Wave-Legende The Mission kommt im Rahmen ihrer Tour im Juni ins MusikZentrum nach Hannover.

Rockig-düster und zuweilen melancholisch

New-Wave-Legende The Mission im Juni in Hannover

05. April 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/LivingConcerts

Den Ruf, eine der „aufregendsten und besten Live-Bands der Welt“ zu sein, haben sie bereits. Nun darf sich auch Hannovers Publikum ein Bild von einer der New-Wave-Legenden der Achtziger machen: The Mission. Am 3. Juni kommen die Briten im Rahmen ihrer „Another Fall From Grace“ Tour ins MusikZentrum und stellen dort ihr neues, gleichnamiges Album vor.