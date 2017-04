„Wir haben noch viel vor“

Capitol Hannover gewinnt Life Entertainment Award

05. April 2017, Von: Redaktion

Im Rahmen der gestrigen Verleihung der Live Entertainment Awards (LEA) in der Festhalle Frankfurt hat das Capitol in Hannover die Auszeichnung „Club des Jahres 2016“ gewonnen. Im September letzten Jahres hatte die Veranstaltungsstätte ihren 30. Geburtstag gefeiert. In den letzten drei Jahrzehnten fanden insgesamt über 2700 Konzerte und 2400 Partys im Capitol statt.

„Vielen Dank für diesen Preis, er ist nach 30 Jahren Arbeit eine schöne Bestätigung“, wird Geschäftsführer Michael Lohmann gestern zitiert, der sich bei Partnern, Künstlern und Besuchern für das entgegengebrachte Vertrauen bedankte. Im Capitol existiere eine spürbare Emotionalität zwischen Bands und dem Publikum, so Lohmann weiter.



Sein Dank galt auch seinem Partner Wolfgang Besemer, der 2014 verstarb: “Dank an Wolfgang, mit dem ich das alles aufbauen konnte.“ Unter gemeinsamer Führung wurde ihre Firma Hannover Concerts 2008 und 2011 mit dem LEA Award in der Kategorie „Bester örtlicher Veranstalter ausgezeichnet.



Mittlerweile leitet er die Firma gemeinsam mit Nico Röger. „Wir haben mit unserem tollen Team im Capitol noch viel vor“, blickt Lohmann hoffnungsvoll in die Zukunft.