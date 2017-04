Marteria, hier mit Statisten am Set des Videodrehs zu "Aliens", wird im Rahmen seiner großen "Roswell-Tour" am 15.Dezember in Hannover in der Swiss Life Hall auftreten, präsentiert unter anderem von Rockszene.de

Landung im Dezember in Hannover

Marteria präsentiert „Roswell“ in der Swiss Life Hall

04. April 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Paul Ripke

Damit konnte man fast rechnen. Nachdem die „Allein auf weiter Tour 2017“ durch kleinere und mittelgroße Clubs im Mai dieses Jahres angeblich binnen nur 60 Sekunden komplett ausverkauft war, kündigt der Rapper Marteria nun eine große Hallentour für Dezember an. Einen Schwerpunkt der Shows sollen Tracks seines Ende Mai erscheinenden neuen Albums „Roswell“ sein. In Hannover wird Marteria am 15.Dezember in der Swiss Life Hall auftreten. Karten werden ab Mittwoch, den 5.April, im Vorverkauf erhältlich sein. Die Hannover-Show von Marteria wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert.