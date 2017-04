Festivalstimmung: Das Hurricane und Southside Festival warten mit einem vielfältigen Programm auf. Es gibt nur noch wenige Karten.

Endspurt

Hurricane und Southside Festival fast ausverkauft

31. März 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Frank Embacher

Die beiden Zwillings-Festivals Hurricane am Eichenring in Scheeßel und Southside in Neuhausen ob Eck zählen zu den größten Musikfestivals in Deutschland. Dieses Jahr rechnet der Veranstalter mit mehr als 130.000 Besuchern. Für das Hurricane Festival seien noch etwa 10.000 Karten erhältlich, teilt der Veranstalter FKP Scorpio in Hamburg mit. Auch das Southside Festival sei laut Veranstalter fast ausverkauft.

Das diesjährige Line-up scheint zu überzeugen. Headliner sind Green Day, Linkin Park und Casper. Doch auch weitere Größen wie blink-182 und Imagine Dragons sind dabei. Von härteren Klängen wie A Day To Remember, Rancid, Callejon und Of Mice And Men über Rap von Kontra K oder Rap-Rave aus Südafrika von Die Antwoord, Elektropop von Halsey und Lorde bis hin zu Hip Hop von Neonschwarz dürfte für fast jeden Musikbegeisterten etwas dabei sein.



Nach den wetterbedingten Problemen im vergangene Sommer freut sich Stephan Thanscheidt, Managing Director des Veranstalters FKP Skorpio über den großen Zulauf für beide Festivals: „Das ebenso hochkarätige wie kontrastreiche Line-up hat viele Musikfans überzeugt. Ich persönlich freue mich außerdem, dass wir beide Festivals nach den Wetterkapriolen des vergangenen Jahres mit so vielen Gästen, neuen Acts und Künstlern, deren Shows im vergangenen Jahr wetterbedingt absagen mussten, gebührend nachholen können.“



Im Endspurt befindet sich zudem die Programmplanung. Weitere Künstler und Gäste für die Warm-Up-Parties sollen demnächst bestätigt werden. Wie in den Vorjahren wird es für beide Festivals keine Tagesticktes geben. Für beide Veranstaltungen sind Wohnmobil-Tickets bereits ausverkauft.



Auch dieses Jahr dienen die Tickets für beide Veranstaltungen bei bestimmten Bahngesellschaften als Zugticktes. Weitere Informationen hierzu, sowie alle bereits bestätigten Acts, können auf den Websites der Festivals eingesehen werden.



Die Zwillings-Festivals finden parallel vom 23. Bbs 25. Juni statt.