Ihr neues Album "A Night At The Old Station" nahmen Epitaph im Alten Bahnhof in Hannover-Anderten auf.

Krautrock im Alten Bahnhof

Epitaph veröffentlichen Live-Akustik-Album und DVD

30. März 2017, Von: Redaktion, Foto(s): MIG Music, Promo-/Pressefreigabe

Seit den 70er Jahren machen Epitaph gemeinsam Musik. In dieser Zeit nannten sie Hannover ihr Zuhause. Heute pflegt die Band noch immer eine besondere Beziehung zur Landeshauptstadt. Im März vergangenen Jahres spielten sie eine spezielle Akustik-Show im Alten Bahnhof in Hannover-Anderten. „A Night At The Old Station“ erscheint am 28. April als Live-Album und auf DVD. Am 1. April kehren die Musiker zum Alten Bahnhof zurück und laden zum Pre-Release-Konzert ihres neuen Albums ein.

Demnächst steht Epitaphs 50. Bandjubiläum an. Als prägende Progressive- und Krautrock-Band der 1970er Jahre gehören sie mittlerweile zum „alten Eisen“ dieser Musikrichtung. Doch anstatt in der Vergangenheit zu leben, produzieren Cliff Jackson, Heinz Glass, Jim McGillivray und Bernd „Bernie“ Kolbe weiterhin zusammen Musik und treten Live auf.



Ihr letztes Album „Fire For The Soul“, das im vergangenen Jahr erschienen ist, erhielt große Medien- und Fan-Zustimmung. Auch auf dem Fährmannsfest sorgten sie mit Unterstützung von sechs Cellisten, den Fire Strings, für Live-Stimmung.



Mit „A Night At The Old Station“ wollen sie den Live-Charakter ihrer Band wieder einmal zelebrieren. Dazu kehren sie Anfang April an denselben Ort zurück, an dem die Aufnahmen für ihr neues Live-Akustik-Album, inklusive DVD, entstanden sind.



Das Album enthält alte und neue Songs, welche überwiegend akustisch aufgenommen wurden. Verstärkung bekam Epitaph von Geiger Tim Reese, sowie Agnes Hapsari und Klaus Henatsch (Nektar) am Piano. Als Bonusmaterial dienen Live-Mitschnitte des Auftritts auf dem Fährmannsfest.



Das Pre-Release-Konzert im Alten Bahnhof in Hannover-Anderten am 1. April beginnt um 20 Uhr.