Gesangs-Schnupperkurs: Gesamgsdozent Roland Loy versetzt die Stimmbänder bereits ab 11 Uhr in Schwingungen.

Schnuppern, treffen und informieren

PPC Music Academy mit Tag der offenen Tür

29. März 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo-/Pressefreigabe

Erstmals seit ihrer Eröffnung im Jahr 2014 veranstaltet die PPC Music Academy einen Tag der offenen Tür. Dieser findet am kommenden Samstag, den 1.April in den Räumlichkeiten von PPC Music in Hannover-Vahrenheide statt. Fast alle Dozentinnen und Dozenten werden anwesend sein und Infos zu ihren Angeboten geben, ferner gibt es kostenlose Schnupperkurse für Interessierte und auch die Möglichkeit, andere Musikerinnen und Musiker zu treffen.

Am kommenden Samstag, den 1.April können in der Zeit von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr Neugierige und Interessierte die Angebote der PPC Music Academy in Hannover genauer kennen lernen. Die Musikschule mit einem durchaus umfangreichen, mitunter speziellen Angebot auf Kurs-Basis, stellt sich und den Großteil ihrer dort meist regelmäßig tätigen Dozentinnen und Dozenten vor.



Dieser Tag der offenen Tür könnte sich auch zu einem tyischen Musiker/innen-Treffpunkt zum Kennenlernen, Austausch und Fachsimpeln entwickeln.



In erster Linie wollen die Dozenntinnen und Dozenten allen Besuchern Rede und Antwort zu ihren Intensivkursen, den Inhalten und Abläufen stehen, in einigen Fällen werden auch kostenlose Schnupperkurse für Einsteiger angeboten. Die eine oder andere musikalische Überraschung könnte es auch noch geben. Wie Rockszene.de erfuhr, sind auch vereinzelt kurze Jams der Profi-Dozenten geplant. Das Informationsprogramm ist kostenlos.



Angekündigt sind unter den Dozentinnen und Dozenten Roland Loy (Gesang), Mathias Dittner und Ron Oberbandscheid (beide Bass), Micha Fromm (Schlagzeug), Dörte Baumeister (Akustik-Gitarre), Dennis Kaluscha (E-Gitarre), Andy Saitenhieb (Blues-Gitarre), Stefan Schönebeck und Kai Mühlenbruch (beide Heavy-Gitarre), Andreas Haug (Booking, Promotion, Marketing), Conny Sommer (Cajon, Sansula), Simon Becker-Foss (Saxofon), Mathias Bewig (Keyboard), Malte Hollmann (Klavier) und Ayhan Öztürk (Recording).



Roland Loy soll bereits um 11 Uhr mit seinem ersten Gesangs-Schnupperkurs beginnen, weitere Kurse für den ersten Eindruck wollen Mathias Dittner, Micha Fromm, Conny Sommer, Simon Becker-Foss und Mathias Bewig geben.



Mehr zum Tag der offenen Tür der PPC Music Academy findet man über den Link unten in der Infobox.