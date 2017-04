Paul McCartney, hier ein Archivfoto mit seiner Band Ende der 1980er Jahre, hat sein 1989er-Album "Flowers In The Dirt" neu veröffentlicht.

„Flowers In The Dirt“

Paul McCartney mit Neuausgabe seines Klassikers

29. März 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Universal Music, Promo-/Pressefreigabe

Die zehnte Veröffentlichung der Paul McCartney Archive Collection ist am 24. März erschienen. Ursprünglich wurde das internationale Nummer 1-Album „Flowers In The Dirt“ 1989 veröffentlicht. Die Neuausgabe enthält neben umfangreichem Audio- und Videomaterial exklusives und zum Teil bislang unveröffentlichtes Material.

Abgesehen von den Kompilations- und Wings-Alben, war „Flowers In The Dirt“ von 1989 das neunte Soloalbum Paul McCartneys nach der Trennung der Beatles. Zusammen mit Elvis Costello schrieb McCartney ein Drittel des Albums, darunter waren Songs wie „My Brave Face“, „You Want Her Too“ und „Don’t Be Careless Love“.



Auch an der Re-Issue seines Klassikers war Paul McCartney selbst beteiligt. Die 13 Original-Songs wurden in den Abbey Road Studios remastered. Die Deluxe Edition enthält 18 Bonus-Audiotracks, unter anderem mit bislang unveröffentlichten Demos, die von McCartney und Costello geschrieben und performt wurden.



Die Deluxe-Edition enthält zum Beispiel ein 32-seitiges Notizbuch mit Pauls handgeschriebenen Notizen und Texten, ein 64-seitiges Fotobuch mit dem Musikvideo für „This One“ und einen Katalog für Linda McCartneys „Flowers In The Dirt“-Fotoausstellung von 1989.



Außerdem wird die Entstehungsgeschichte des Albums in einem speziell angefertigten 112-seitigen Buch anhand von Interviews mit Paul McCartney, Elvis Costello und anderen wichtigen Beteiligten erzählt.



Die Deluxe-Edition ist als Doppel-CD und in verschiedenen Konfigurationen erhältlich.