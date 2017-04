Für Fans überraschend: Die australische Hardcore-Band Northlane brachte vor wenigen Tagen ohne vorherige Ankündigung ein neues Album heraus. Demnächst tritt die Band auch in Deutschland auf.

Die Katze ist aus dem Sack

Northlane veröffentlicht Überraschungs-Album „Mesmer“

28. März 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Wilk

Ohne vorherige Ankündigung veröffentlichte die australische Hardcore-Band Northlane vor wenigen Tagen ihr neues Album „Mesmer“ weltweit. Das vierte Album der Band aus Sydney ist in allen physischen und digitalen Formaten erhältlich. Für viele Fans von Northlane wohl eine positive Überraschung.

Das Album soll nicht nur bekannte Themen beinhalten, sondern diese auch in einem neuem Licht betrachten. „Mesmer“ wurde im vergangenen September in New Jersey mit Produzent David Bendeth aufgenommen. Bendeths arbeitete bereits mit bekannten Bands wie Paramore, A Day To Remember und Bring Me The Horizon zusammen.



Die Band veröffentlichte jüngst ein Statement, in dem sie ihre Entscheidung, das Album unangekündigt zu veröffentlichen, erklärte. Darin danken sie ihren Fans, die dies mit ihrer Unterstützung ermöglicht hätten.



„Ihr [die Fans] gebt uns die Freiheit, die Künstler zu sein, die wir sein wollen. [...] Dies ist unsere Art, unsere Fans für all das zu belohnen, was sie uns gegeben haben. [...] Das Album auf diese Art zu veröffentlichen hatte seine Nachteile. [...] Wir wollten es [das Album] euch nicht länger als nötig vorenthalten“, heißt es in Northlanes Statement auf Facebook.



Trotz der Warnung, dass das Album aufgrund der unmittelbaren Veröffentlichung nicht so erfolgreich in die Charts einsteigen könne und das Album auch in den Medien im Vorfeld nicht genug Aufmerksamkeit bekommen könne, hielt die Hardcore-Punk-/Metalcore-Band an ihrer Entscheidung fest.



Im Juni wird Northlane neben größeren Festivals wie dem „With Full Force“-Festival am 24. Juni in Gräfenhainichen und dem Vainstream-Festival am 1. Juli in Münster auch einige Einzelshows, unter anderem im Tower in Bremen am 21. Juni, spielen.