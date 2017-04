Entspannte, wie entschlossene Könner: The Neal Morse Band präsentierte am vergangenen Samstag ihr aktuelles Konzeptalbum "The Similitude Of A Dream" in voller Länge im ausverkauften Colos-Saal in Aschaffenburg.

Progressives Erlebnis in Aschaffenburg

The Neal Morse Band im ausverkauften Colos-Saal

28. März 2017, Von: Andreas Haug, Foto(s): Robert Smith

Völlig entgegen unserer allgemeinen Aufgabenstellung, über musikalische Entwicklungen und Ereignisse im Schwerpunkt aus Hannover und der Region zu berichten, machten sich zwei wackere Konzertberichterstatter aus unserem Team am vergangenen Samstag ins bayerische Aschaffenburg auf, um das Konzert der US-Progressive-Rocker The Neal Morse Band zu sehen und zu hören. Vor allem aus dem Grund, weil diese im Genre äußerst relevante Ausnahmeband mit Weltklasse-Akteuren wohl kaum jemals in der Region Hannover auftreten wird. Der Colos-Saal in Aschaffenburg war restlos ausverkauft und das mehr als zweistündige Konzert tatsächlich ein Erlebnis.