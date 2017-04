Tourstart in Hannover: Mono Inc. eröffnen ihre aktuelle Tour am 8. April im MusikZentrum.

Auf großer Fahrt

Mono Inc. startet kommende Tour im MusikZentrum

27. März 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Tobias Sutter

Dass die Mitglieder der Hamburger Dark Rock-Band Mono Inc. unzertrennlich zusammengehören bewiesen sie bereits auf ihrem aktuellen Album „Together Till The End“ (siehe Besprechung in unserer Rubrik „Gehört und Gesehen“). Nun machen sie sich auf große Fahrt und eröffnen ihre Tour im April im MusikZentrum in Hannover.

Seit der Jahrtausendwende ist die Band auf Konzerten und Festivals in ganz Deutschland unterwegs und arbeitet mit Künstlern wie zuletzt Joachim Witt, Chris „The Lord" Harms (Lord Of The Lost) und Tilo Wolff (Lacrimosa ) zusammen. Der Album- und Tourtitel „Together Till The End" ist also keine Floskel, sondern eine Liebeserklärung, die die vier Musiker widerspiegelt.



Schon seit Wochen freuen sich die Fans auf die anstehende Tour und diskutieren in den sozialen Netzwerken fleißig. „Ich freue mich auf zwei Konzerte (…) aber bei „Das Ende einer Ära“ habe ich irgendwie gerade Sorge, dass es die letzten Mono-Konzerte für lange Zeit sein könnten“, kommentiert beispielsweise ein Facebook-Fan den Tour-Trailer.



Mit im Gepäck haben Martin Engler (Gesang), Carl Fornia (Gitarre), Manuel Antoni (Bass) und Katha Mia (Schlagzeug) das Synthpop-Trio Palast, das erst vor wenigen Wochen auch für Joachim Witt als Vorband auftrat.



Für den Tourauftakt am Samstag, den 20.April im Musikzentrum in Hannover sind noch Karten im Vorverkauf erhältlich. Alle wichtigen Informationen finden sich auf der Homepage der Band oder beim örtlichen Veranstalter Living Concerts.



Der Artikel wurde aktualisiert - 27.3.2017 - 11.34 Uhr