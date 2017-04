Schwebezustand

Zurück mit „Something Else“: The Cranberries veröffentlichen ihr Akustikalbum im April.

The Cranberries mit größten Hits und neuen Songs

25. März 2017, Von: Redaktion, Foto(s): BMG

The Cranberries veröffentlichen ihr neues Album „Something Else“, das ihre größten Hits wie „Zombie“ und „Ode To My Family“ als neuaufgenommene Akustikversionen mit Orchesterbegleitung und drei neue Songs enthält. „Something Else“ erscheint am 28. April. Das einzige Deutschlandkonzert im Mai in Berlin ist bereits ausverkauft.