Stiff Little Fingers laden zu ihrer 40. Band-Geburtstagsfeier in die 60er-Jahre-Halle ein.

Vier Finger in der Faust

Stiff Little Fingers auf Jubiläums-Tour

24. März 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo-/Pressefreigabe

Die nordirischen Punk-Urgesteine Stiff Little Fingers gibt es seit nunmehr 40 Jahren. 1977 gründeten sie sich im nordirischen Belfast und dienten seither als musikalische Inspiration für Bands wie Bad Religion, Rancid und Sugar. Am 7. April wollen sie auf ihrer „40th-Anniversary-Tour“ geballte Punk-Power in die 60er-Jahre-Halle des Kulturzentrums Faust in Hannover bringen.

Neben großen Namen wie Sham 69, Sex Pistols, The Buzzcocks und The Clash werden auch Stiff Little Fingers aus Belfast zu den Punk-Legenden der Punkbewegung der 70er Jahre gezählt. Vom Nordirlandkonflikt geprägt, behandeln sie in ihren Texten sowohl persönliche, als auch politische Themen. So sind sie vor allem für Klassiker wie „Alternative Ulster“ und „Suspect Device“ bekannt.



Im Jahr 1979 waren die nordirischen Punks die erste Independent-Band der damaligen Zeit. Mit ihrem Debüt-Album „Inflammable Material“ aus demselben Jahr schafften sie es in die Top-20-Charts in England.



Im vergangenen Jahr erschien ihr aktuelles Album „Rockers“, auf dem unter anderem Klassiker wie „Straw Dogs“ und „Wasted Life“ zu finden sind. Auch live sind die Punkrocker noch aktiv. In den vergangenen Jahren spielten Stiff Little Fingers auf ihren Touren immer wieder in deutschen Clubs.



Im Rahmen der Jubiläums-Tour anlässlich ihres 40-jährigen Bandbestehens wird die Band um Sänger Jake Burns, Gitarrist Ian McCallum, Bassist Ali McMordie und Schlagzeuger Steve Grantley am 7. April in die 60er-Jahre-Halle kommen, um in Old-School-Punk-Manier zu feiern. Tickets sind im Vorverkauf, unter anderem beim örtlichen Veranstalter Kulturzentrum Faust, erhältlich. Das Konzert beginnt um 21 Uhr.